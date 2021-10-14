台灣高雄商住大廈46死大火 「吵架情侶」轉列被告

台灣高雄市鹽埕區商住大廈「城中城」46死41傷的大火，當地警方正調查起火原因，在1樓郭姓住戶房內找到燒焦香爐，且發現郭姓住戶黃姓女友曾入內喝酒，離開後就冒出火光，當地警方目前已將兩人列為重要關係人，初步認為應有火源引爆放在茶具行內的卡式爐瓦斯，才瞬間爆炸，引起大火。警方訊問後將郭姓男子和黃姓女子列為犯罪嫌疑人，今天移送高雄地檢署複訊。台灣的蔡英文總統表示對火災感到沉痛不捨，已敦促行政團隊盡快釐清災害原因，並提出相關法規檢討。

當地警方相信起火點位在「城中城」1樓茶具行，郭姓男子和黃姓女子接受警方詢問時否認故意縱火，但當地警方在後方房間內找到燒焦的香爐，又對這對男女印象深刻，因兩人經常到「城中城」1樓茶具行找老闆在中庭喝酒聊天，常因喧嘩聲過大遭到檢舉，警察多次到場關切勸導。

女子疑將沉香餘燼扔至垃圾桶起火

據當地警方初步調查，從事臨時工的50多歲郭姓男子與50多歲黃姓女子為情侶關係，前一天深夜兩人在套房裡發生爭吵，郭姓男子生氣騎電單車離開，黃姓女子則繼續和友人飲酒，過程中燒沉香驅蚊，黃姓女子昨日凌晨離開時，懷疑把餘燼隨意亂扔到垃圾桶，引起火苗，造成火警，加上現場有數罐卡式瓦斯罐及易燃物，才導致火勢迅速蔓延。

蔡英文捐一個月所得作救助金

蔡英文在社交網站發聲明，表示對火災感到沉痛不捨，已敦促行政團隊盡快釐清災害原因，並提出相關法規檢討。另外，她會以個人身分捐出一個月的所得，至高雄市政府社會救助金專戶，希望幫助傷患及罹難者家屬，在後續醫療及生活上有多一份的支持。

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