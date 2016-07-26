台男刺傷3護士辯稱「見鬼」求保釋 檢察官：鬼月不宜

台灣新北市一名62歲姓洪男子，今年5月底確診新冠肺炎住院隔離治療期間，因擅自離開負壓病房被勸阻，竟持水果刀將3名女護士刺成重傷。洪男涉嫌殺人未遂等罪名被羈押，羈押期將於下月屆滿。新北地方法院昨開延押庭，洪男辯護律師辯稱，案發時洪男「見到鬼」，產生幻覺才持刀刺人，符合「譫妄症」表現，又強調洪男不會逃亡，懇請保釋。

不過，檢察官認為，若洪男是因為「見到鬼」而犯案，現時是農曆七月「鬼月」，洪男離開看守所後，有可能「一直看到鬼」從而再犯案，請求法官延押。法官表示，要經合議庭評議後，再將裁定是否准許洪男保釋。

確診新冠不滿被隔離 狠下殺手

洪男今年5月28因確診新冠肺炎，被送入雙和醫院負壓病房隔離治療，但他認為自己無病，情緒激動，多次與醫護爭執。同月31日早上，洪男擅自離開病房，遭護士勸阻後，回房取水果刀，先走入隔壁房間猛刺一名姓施女護士背部、胸部，待女護士倒地才暫時停手。施女負傷出走廊呼救，洪男再持刀朝施女腹部猛刺；姓蔡、姓陳女護士聞聲趕至，洪男又趁蔡女扶起施女時，劃傷蔡女腹部。

蔡女救走施女後，洪男轉向陳女，持刀猛刺其胸口。陳女用右手抵擋並欲奪刀不果，受傷倒地，未料洪男繼續刺向陳女會陰，大叫「憑甚麼把我關在這裡」。最終保安和警員趕至，制服洪男，惟洪男被壓制後，仍大叫「留她們一條命已經很好了」。

施女因左胸穿刺傷出現氣胸，一度命危；陳女以右手抵擋洪男攻擊，肌腱、神經斷裂，就算恢復亦可能影響日後從事護理工作。

事後恐嚇要殺死相關人等

洪男事後因仍患新冠肺炎，留在病房內治療至痊癒，但他仍然出言恐嚇，稱「不要被有一天被我遇到、我會把妳們都打死」、「等我自己解開後我要把妳們和警察都弄死」，甚至朝醫護吐痰，又多次挑釁警方、大吵大鬧，警員取出鎮暴盾牌，才遏止其暴走行為。

堅稱無罪 「當時無法辨識自己所為」

洪男痊癒後，6月11日起被關押於台中看守所防疫中心。新北地方法院上月14日開準備庭時，洪男的辯護律師已以「洪男當時看到病房有很多鬼，所以想換藥和換房」為由，請求酌情輕判，又指洪男不記得事發經過，且大腦神經萎縮，導致其當時可能無法辨識自己的行為是否違法，而洪男就堅稱自己無罪。

在昨日的延押庭上，洪男否認所有罪行，激動大叫「我都沒有做(攻擊)」、「我甚麼都不知道」，並辯稱當時只是求護士找醫生過來看病，因為「嘴巴、舌頭破了好幾天」。法官反問，「你拿刀求她們？」洪男馬上回應：「沒有！我只是求她們，我嘴很痛。」辯護律師則再強調，洪男不記得犯案過程，又有見到鬼的幻覺，犯案時可能因「譫妄症」導致意識混亂，無法辨識自己的行為。

