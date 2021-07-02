台鐵「最美區間車」車廂漏水 台媒：陸製冷氣系統出事

台灣火車都有「水舞間」？被稱為「台鐵最美區間車」、購自南韓的EMU900型列車，前日早上從新竹北湖開往基隆七堵期間，第6節車廂車頂冷氣出風口突然漏水。台鐵隨即將現場乘客疏散至其他車廂，落客後將列車開往車場檢查，結果發現是大陸製的冷氣系統出問題。

出事列車冷氣系統排水孔堵塞且過小

台灣傳媒報道，台鐵與南韓車商「現代樂鐵」拆開冷氣系統檢查後，發現漏水是冷氣蒸發器集水盤排水孔堵塞，導致冷凝水無法排出，當列車搖晃時，冷凝水便溢出至車廂回風口，流進車廂。報道又指，阻塞排水孔的是長條、不明髒污異物，且排水孔有過小的問題。

報道提到，冷氣系統由大陸金鑫美萊克空調系統(無錫)有限公司生產，該公司是無錫金鑫集團與德國克諾爾集團(Knorr-Bremse AG)旗下美萊克西班牙公司，2008年6月在大陸合資成立，主要從事地鐵、輕軌等車載冷氣系統的設計和製造。

台鐵曾反對南韓車商採用陸製冷氣系統

報道還指出，台鐵曾反對韓方廠商採用大陸製冷氣系統，但韓方指合約未到期，並擔保一定會為品質把關，而EMU900型列車的冷氣系統均已通過相關測試，由第三方獨立驗證及台灣德國萊因技術顧問公司驗認證，符合規範。

台鐵表示，已要求原廠於一個月內針對所有已交付列車全面檢查，提出專項檢討分析報告及徹底改善對策。台鐵又提到，美萊克的冷空系統「國際上使用相當多，就連台北捷運也有列車使用」。