史上首次｜SpaceX「全平民旅團」升空 逗留太空3日

美國太空探索科技公司SpaceX的太空船堅韌號(Resilience)，於當地時間周三晚上8時02分載著4名「平民」，在佛羅里達州甘迺迪太空中心順利升空，展開3日太空旅程，是史上首次沒有專業太空人的團隊，乘坐火箭進入太空軌道。



今趟旅程代號「靈感4號」(Inspiration4)，採用飛龍號(Crew Dragon)太空船隊其中一艘︰堅韌號。堅韌號由兩截式火箭獵鷹9號(Falcon 9)搭載升空，起飛後約4分鐘，首級火箭分離，其後在太西洋順利回收；第二級火箭接力推動堅韌號上升，其後亦隨之脫離。堅韌號其後分兩階段點火加速，成功進入距地面約585公里高的巡航軌道，較原定計劃的575公里稍高，亦較國際太空站(420公里)及哈勃太空望遠鏡(540公里)所處位置還要高。堅韌號將以時速逾2.7萬公里、相當於音速22倍速度，每90分鐘環繞地球一圈。回程時，堅韌號將降落在大西洋海面。



旅程矚目之處是4名乘客均非專業太空人。美國商人伊薩克曼(Jared Isaacman)認購全部4個名額後，捐出3個，包括經比賽贏得席位的51歲女地質學家普羅克特(Sian Proctor)，她曾投考太空人，但在最後一輪選拔被淘汰。另一人是田納西州聖祖德兒童研究醫院的29歲女醫護阿爾塞諾(Hayley Arceneaux)，她小時戰勝骨癌，長大回到治愈她的該院工作；最後是42歲航天數據工程師先布羅斯基(Chris Sembroski)，他因向上述醫院捐款，獲今次旅程抽獎資格，但最終是朋友中獎提名他參加。今次旅程亦冀為上述兒童醫院籌款2億美元。



太空船由地面控制 4旅客緊急時才「執生」

堅韌號由地面人員控制，4名乘客只需協助留意機上系統，其出發前接受約半年訓練，包括體能和緊急應變，其中有戰機飛行資格、被選為「任務指揮官」的伊薩克曼及曾參加太空人遴選的普羅克特，將在遇緊急狀況時擔起應對重任。

史上首次｜SpaceX「全平民旅團」升空 逗留太空3日