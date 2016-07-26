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司機不足｜英國軍方待命協助紓緩燃油短缺
1 小時前
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司機不足｜英國軍方待命協助紓緩燃油短缺
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英國軍方待命協助紓緩燃油短缺。(AP)

英國因為貨櫃車司機短缺，影響物流供應鏈，導致九成加油站沒有燃油。英國政府表示，英軍已進入待命狀態，準備提供協助解決燃油短缺。

英國政府表示，英軍已進入待命狀態包括會動員英軍駕駛員接受培訓，駕駛貨車協助運送燃油，準備好在必要時提供協助。

商業、能源及工業策略大臣關浩霆表示，有關措施是短期措施，強調英國燃油充足，相信燃油供應會在數天內回復正常。當局早前已推出應急措施，向5,000名外國貨車司機發出為期3個月的短期工作簽證，並自動延長部分司機的牌照有效期至明年1月底。

政府重申燃油儲備充裕

這次的汽油短缺，主要原因在於負責運送燃油前往油站的重型貨車司機不足所致。英國多個油站過去兩日都出現排隊等入油的車龍。代表當地65%油站的英國汽油零售商協會表示，恐慌性搶購導致部分主要城市，有五成至九成的油站已無汽油供應。

英國多個油站外出現長長車龍的情況。不少司機在過去3天去過不同油站輪候，每次均需等待數小時才能入油。政府重申燃油儲備依然充裕，呼籲民眾不要恐慌搶購。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/司機不足｜英國軍方待命協助紓緩燃油短缺-286560
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