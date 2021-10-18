名模PO夜遊巴黎片被嘲P圖勁 網民找到幾多錯處？

英國名模亨特(Jess Hunt)周一在社交網上傳靚相和影片，跟粉絲們開心些牙其巴黎之旅，結果慘遭網友恥笑，面紅收場。

Instagram有100萬追蹤的亨特上傳影片，可見她身穿閃黑露背吊帶裙、挽著手袋，穿斗零踭，在通往巴黎鐵塔的馬路上像行catwalk那樣來回行走，再襯以巴黎鐵塔的燈飾，本來是絕美的畫面，附上caption：「其中一個我最喜愛的城市。」可是，她這個精心打造的po卻逃不過網民法眼。

網民眼利 逐一點出「錯處」

其中，澳洲專找網絡內容錯處的Celeb Spellcheck立即轉發亨特的貼文，並留言嘲諷：「虛擬遊客(Virtual tourist)。」其粉絲即附和：「我都是與Photoshop一起旅行。」眼利網民紛紛提出亨特疑P圖或CG合成影片的漏洞。

有網民發現亨特行來行去，但地上沒有影，「她無論在哪裡都沒有影子」，「她雙腳是虛浮的」，因此極度懷疑她在綠幕前拍攝，再用CG技術合成影片。也有網民提出，亨特在影片中，身體動作不自然地生硬，她的腳與地上白色行車線的比例不符。有網民則笑言，亨特在車來車往的馬路上輕鬆自在地行catwalk，正正露出馬腳，因為她當時在馬路上有被車撞的危險，怎可能如此泰然自若？

面對網民連串疑問，《每日郵報》澳洲版周二表示，已就事件向亨特查詢，正等候她回覆。