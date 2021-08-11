向希特拉求援遭拒 蔣介石二戰外交信拍賣

美國文物拍賣商「亞歷山大歷史拍賣行」(Alexander Historical Auctions)，將在本月舉行「2021夏季歷史拍賣」活動，當中包括不少二戰文物，其中最受熱議的就是蔣介石寫信給德國納粹領導人希特拉(Adolf Hitler)的求援外交信，同時亦有毛澤東的罕見親筆簽名文件。

蔣介石致函冀希特拉出手干預與日方的談判

拍賣會於美國馬里蘭州切薩皮克市舉行。拍賣首日最受關注的就是蔣介石在二戰期間中國快淪陷時寫給希特拉的求援信。根據拍賣行網站介紹指，總共17封的外交信出自德國外交部、帝國總理府、中國大使館和相關單位，蔣介石寫這些信的時間介於1936年至1938年。蔣介石致函希望希特拉出手干預他與日方的談判，從而獲得條件較好的和平協議，但遭希特拉拒絕。

拍賣行總裁Bill Panagopoulos形容蔣介石進行一場危險的賭博，竟然認為希特拉會動搖日本人，讓他獲得更好的和平協議。網站資料顯示，這批信件起標價8,000美元，折合約6.2萬港元，估計成交價介乎1萬至1.5萬美元。

毛澤東罕有親筆簽名文件罕見

另外，今次拍賣會還有已故中共領導人毛澤東的親筆簽名文件，由於毛澤東生前親筆簽名的文件相當罕見，起標價為5萬美元，折合約39萬港元，估計成交價介乎10萬至15萬美元。