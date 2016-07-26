向德國初企推廣大灣區機遇 邱騰華：港創業環境助釋放潛能

商務及經濟發展局局長邱騰華出席由香港駐柏林經濟貿易辦事處舉辦的網上研討會，與德國的初創企業和商界專業人士分享香港的優勢，認為香港創業環境能讓德國企業釋放潛能。

邱騰華向與會者強調，香港雖然受疫情影響，但作為國際商業和投資中心，仍是德國商界的可靠夥伴，提及加拿大菲沙研究所自1996年每年都把香港評為全球最自由的經濟體；世界銀行發表的《2020年營商環境報告》把香港列為全球最便利營商地方的第三位；聯合國貿易和發展會議發表的《2021年世界投資報告》指出，在2020年香港是第三大外來直接投資流入的地方。而在粵港澳大灣區，更有巨大潛力，指大灣區擁有總人口超過8,600萬，又有許多內地最創新的企業、高端製造業、研發設施都以此為基地，均是香港的強大優勢。他又謂，對初創企業而言，香港是最佳試驗和起步平台，能夠提供初創企業一切所需：資金、市場、基建、人才、簡單稅制和友善的營商環境。