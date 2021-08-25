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否定移民潮因國安法 黃柳權：香港是個自由港
36 分前
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十四五宣講團黃柳權港澳辦特首選舉林鄭
否定移民潮因國安法 黃柳權：香港是個自由港
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宣講團昨結束連續三日的宣講。

國家十四五規劃宣講團連續三日宣講，港澳辦副主任黃柳權昨總結四日訪港行程時，被問到移民潮是否與《港區國安法》有關，他不認為這種看法「是對的」，並指香港是一個自由港，人口流動有高低的數字變化屬正常。至於會否支持特首林鄭月娥連任，他未有直接回應，僅引用港澳辦主任夏寶龍對未來管治團隊的五個「善於」要求。
 

有觀點認為《港區國安法》實施後導致約9萬人離港，黃柳權昨出席宣講會後回應傳媒提問，指相關觀點認為國安法帶來不滿情緒，對香港失去信心而離開，他不認同這種看法是對的，反之實施國安法後香港人重獲「安全寧靜的生活」，社會秩序得到恢復，發展重新回到正軌。


未正面支持林鄭連任
黃柳權又稱讚香港的管治團隊，正在形成「敢於作為，敢於擔當的新氣像」，宣講團在近日感到香港社會求穩定，「謀發展的強烈願望」。至於會否支持林鄭月娥競逐下屆特首，黃僅指夏寶龍對未來香港的管治班子要求為五個善於，「我想凡是符合這五個善於的就應當支持」。

宣講團昨晨先到公開大學與青年交流，黃柳權下午再到科學園參觀。他表示，體會到香港青年代表本港的新希望，這幾天本港亦掀起學習十四五的熱潮，相信只要香港社會凝聚共識「一心一意謀發展」，一定能共享祖國繁榮昌盛的偉大榮光。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/否定移民潮因國安法-黃柳權：香港是個自由港-281971
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