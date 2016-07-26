吳亦凡被捕｜微博封禁近千個鬧事帳號 網民：第一次見咁做

內地藝人吳亦凡涉強姦罪被刑事拘留後，不少粉絲仍然為偶像抱不平，甚至開設群組討論「劫獄」。微博管理員昨晚發公告，指自北京朝陽區警方上周六晚通報吳亦凡案以來，全網極度關注，微博亦非常重視，並以維護好站內社區生態秩序為前提，立即對相關信息進行排查治理，共關閉錯誤導向超話(超級話題)108個，解散違規群組789個，禁言及永久關閉帳號990個。

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微博管理員強調，「堅決遏制非理性行為，堅決處理極端言論」，並嚴肅處理借機尋釁滋事、攻擊政府機構、惡意行銷蹭熱點、惡意洗地等違規帳號。有微博網民指，「第一次看到微博做這種事」，並表示支持「繼續好好整頓飯圈文化，好好引導未成年人」。

與此同時，吳亦凡微博帳號「Mr_凡先生」及其工作室帳號「Mr_吳亦凡工作室」昨晚深夜被封。

將微博暱稱改為「等他平安歸來」的吳亦凡粉絲則抱怨，因為「為自己的偶像說話」而遭網民窮追猛打，「別的不說，我就想知道我們粉絲做錯了甚麼？」有網民回應稱，「我們不是攻擊你們，是覺得你們太執迷不悟了，想把你們的三觀拉回來」、「她們喜歡凡凡之前又不知道他是強姦犯，現在知道了還不改就沒辦法了」。