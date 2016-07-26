吳亦凡被捕｜腦殘粉揚言劫獄 央視：不能誤入歧途

內地藝人吳亦凡涉強姦罪被刑事拘留後，據報被關押於北京朝陽區看守所，多名粉絲連夜追到看守所，又去公安局追問吳亦凡下落，甚至建立「救援」群組，聲稱要「劫獄」。官媒「央視網」今日發表評論文章，疾呼「吳亦凡那些走火入魔的粉絲該清醒了」，強調「隨著刑事處罰的公布，案件性質已經確定」，粉絲追星應該保持理智，不能迷失自我，更不能誤入歧途，「異變為腦殘粉、無腦兒」。

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文章批評，娛樂圈近年「爹不親，娘不親，只有我家哥哥親」的極端飯圈文化，令追星變味，價值觀失準，公序良俗和社會倫理也被拋諸腦後，一些更已經涉嫌違法，「這類畸形粉圈對年輕人尤其是價值觀尚未成型的未成年人傷害巨大。我們認為，必須盡快淨化飯圈生態，矯正畸形追星」。

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文章又指出，「誰也沒有甚麼護身符，明星光環護不了，粉絲護不了，外國護照也護不了，任何人都沒有僭越法律的特權」，而案件早已超出個人私德的範疇，「不僅是一堂極具教育和警示意義的全民普法課，也是一堂反思價值觀念的思想品德課」。

目前發起「劫獄群組」的群主帳號，因被投訴違反法律法規及《微博社區公約》，已無法查看。

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