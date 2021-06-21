吸加熱煙比傳統煙損害大 現呼吸道徵狀高五成

香港吸煙與健康委員會聯同香港大學學者，研究加熱煙對青少年呼吸系統影響，2018至19年訪問約3萬名12至18歲中學生，當中正在吸食加熱煙和傳統煙的各佔三分一；並首次發現青少年吸加熱煙比傳統煙損害更大，當中僅吸食加熱煙者比僅吸食傳統煙者持續出現呼吸道徵狀(如咳嗽、鼻塞或有痰)風險高約五成，使用加熱煙者比非吸煙者更高約九成。



研究又指出，吸食加熱煙無助傳統吸煙者戒煙，約七成人變雙重吸煙者。吸煙與健康委員會主席湯修齊(右二)表示，坊間指加熱煙屬於戒煙或較少危害的選擇，講法有誤導，指政府自2018年共召開15次有關全面禁止另類煙(包括電子煙、加熱煙、水煙、雪茄)會議，至今仍未有結論，他更批評早前有議員在立法會提出修正案，建議只禁電子煙，並容許銷售加熱煙，委員會去年3至7月亦調查，三分二支持全面禁止所有另類煙，當中包括四成吸煙人士亦表示支持。該會總幹事黎慧賢補充指，現時已有電子煙和加熱煙的二合一產品，若非全面禁止另類煙草產品，只禁止電子煙，法例有等如無。