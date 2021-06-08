告一段落 Now工程師向律政司索償 結案階段突庭外和解

Now新聞台工程人員李小龍於2014年協助記者採訪「佔旺運動」期間，疑遭警方禁錮毆打，入稟區域法院向律政司追討索償，案件審訊15天後，原定昨日結案陳辭，律政司突指已達成庭外和解，申請中止聆訊。法官李樹旭指已開始撰寫判辭，怒斥訟辯雙方浪費法庭時間及公帑，雖頒令中止聆訊，惟仍質疑律政司早已掌握證據，理應可一早決定是否接受庭外和解。

案情透露，2014年11月25日，原告李小龍指當晚於旺角上海街準備直播時，被多名警察圍毆致多處受傷，以及出現創傷後遺症，事後須接受精神科醫生與臨牀心理學家治療，並與妻兒關係變差。他於2017年入稟，向律政司民事索償；警員潘景臨曾反指李小龍襲警，後因證據不足，李無罪釋放。



官斥浪費公帑

訟辯雙方昨向李官表示，雙方已達成庭外和解，申請中止聆訊，並對法庭使用15天審理此案道歉。原告律師指，上周一才向李小龍就和解給予法律意見，已盡快處理相關事宜，律政司須負責支付原告訟費。

李官批評，案件原定審理6日，最後使用了15天時間，處理同類案件近14年，首次在結案階段才達成和解，對此感到極度遺憾，並質疑與訟雙方是否利用自己發洩，否則雙方早已掌握大量片段證據，為何不及早達成協議，而是超時9日即將作出裁決才和解。他又指，周日晚上仍在研讀雙方陳辭，甚至已開始撰寫判辭，怒斥雙方浪費納稅人金錢及法庭資源。