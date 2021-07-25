告別劏房｜陳茂波： 將簡化制度程序增加土地供應

財政司司長陳茂波發布新一則網誌，提到國務院港澳辦主任夏寶龍不久前便明確提到，期望香港改善房屋問題，告別劏房，陳茂波指，土地房屋困局必須破解，必須有實質性的進展，短中長期的供應必須增加，也要簡化制度上一些過於繁瑣的程序，並透過例如填海等方法大刀闊斧增加長遠供應和建立土地儲備。

陳茂波提到，過去的政治爭拗、議會空轉，導致很多政策與改革也寸步難行，完善選舉制度後解開政治困局，社會由亂轉治，正步向由治及興的階段，必須以更大的決心、更高的站位去重新審視土地房屋問題、不輕易放棄任何選項，必須以千帆競發的態度和決心，衝向目標。他指出，香港面對「收入的貧富懸殊」和「資產的貧富懸殊」兩大矛盾，如果能透過提供適切而可負擔的合理居住空間，讓市民能減低居住成本，又或能置業安居，這一方面可處理劏房住戶租金貴、住得細的問題；另一方面，顯著省下的租金開支，可讓市民實實在在的提升生活質素，以及逐步累積資產。