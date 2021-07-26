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周五提堂 涉非法2016年宣傳「雷動計劃」 戴耀廷等3人昨被廉署起訴
9 小時前
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ICAC戴耀廷雷動計劃選舉開支
周五提堂 涉非法2016年宣傳「雷動計劃」 戴耀廷等3人昨被廉署起訴
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戴耀廷在2016年立法會換屆選舉前提出「雷動計劃」。(資料圖片)

廉政公署昨落案起訴戴耀廷、葉劍青及石守正，指3人涉嫌在2016年立法會換屆選舉非法招致選舉開支。控罪指，3人並非候選人或任何候選人的選舉開支代理人，在兩份報章刊登6個廣告，招致選舉開支合共超過25萬元。3人將於周五在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。
 

3名被告戴耀廷(57歲)、葉劍青(55歲)及石守正(50歲)，各被控4項在選舉中作出招致選舉開支的非法行為罪名。2016年立法會換屆選舉前，時任港大法律學院副教授戴耀廷提出「雷動計劃」，爭取非建制派取得過半議席。葉劍青及石守正同為雞蛋同盟董事及該公司銀行帳戶的授權簽署人。


涉兩報刊登6個廣告
控罪指3人並非候選人或任何候選人的選舉開支代理人，在2016年9月4日舉行的當年立法會換屆選舉中作出非法行為，「雞蛋同盟」於2016年8至9月期間，分3天在《明報》和《蘋果日報》共刊登6個廣告，招致選舉開支共逾25.3萬元，涉嫌違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》。

廉署指，戴耀廷在選舉前分別透過電台節目、記者會及社交媒體向選民介紹一項投票計劃(即雷動計劃)，目標是透過招募選民，根據該計劃提供的建議投票予某些候選人，以達致過半數當選議員均來自某特定群組。

廉署提醒，任何為促使或阻礙候選人當選而招致的開支，均被視作選舉開支；而只有候選人或候選人選舉開支代理人方可招致選舉開支。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/周五提堂-涉非法2016年宣傳「雷動計劃」-戴耀廷等3人昨被廉署起訴-277541
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