周刊實名報19歲少年殺人縱火惹爭議 日本山梨律師會譴責

最新一期日本雜誌《週刊新潮》，報道本月12日發生的山梨縣甲府市放火殺人事件，公開涉案的19歲少年容貌之餘，並公布其真實姓名，山梨縣律師會對報道作出譴責。《週刊新潮》以少年有計劃犯案而且相當殘忍為由，認為有必要作實名報道，但律師會認為這理由並不充分。

10月12日，山梨縣甲府市蓬澤一處民居凌晨發生一宗火警，警方在屋內發現55歲戶主及其50歲妻子被刺死，二人的次女受傷，涉案少年之後再縱火燒屋。在今日出版的《週刊新潮》，就以實名及公開涉案少年容貌。《週刊新潮》解釋，以實名報道的原因，是因為該少年犯罪是具計劃及殘忍，導致的結果相當嚴重，因此有需要作實名報道。據報，該19歲少年是因為對戶主的長女懷有好感，於是犯案，他縱火時手部被燒傷，而逃走時亦令手指骨折和肌肉撕裂。

5月修改少年法

山梨縣律師會今日召開記者會，對《週刊新潮》的報道作出譴責。會長八卷刀也批評《週刊新潮》所說的並不是合理的理由，絕不容許有關事件發生。日本在今年5月修改了少年法，18、19歲的特定少年，於明年4月才起訴的話，可以實名及公開容貌。