周四放寬食肆聚會限制 連續28日 「零本地」有望與澳門通關

本港昨增3宗新冠肺炎輸入個案，是連續14日沒有本地感染。政府宣布周四起放寬食肆堂食及聚會等限制，唯4人限聚令將維持(詳見A2)。與外地通關方面亦有好消息，港府昨與澳門政府商討後，初步共識只要香港連續28日沒有本地感染，就可循序漸進、有條件通關，包括必須接種新冠疫苗、每日有配額、要進行病毒檢測等，澳門政府指具體細節會在達成詳細方案後公布。安排同時設有熔斷機制，疫情有變時隨時可中止有關安排。



至於與內地通關安排，香港特首林鄭月娥指仍要與中央政府磋商，強調目前並非「零進展」，在廣東省疫情穩定後，會盡快推行早前公布的「來港易」計劃，她又指近月「回港易」計劃並未錄得輸入個案，對內地的「小區管控」有信心。

林鄭月娥又預告，由高、中風險地區抵港，並已接種疫苗及入境時驗出抗體的人士，檢疫期可縮短至7日。她表示，專家同意抗體檢測報告有效期為3個月，港人下周三(30日)起在指定化驗所取得抗體報告後，3個月內返港就能直接縮短檢疫期。

至於新抵港人士，當局暫擬安排他們先在機場由承辦商抽血，之後到已預訂的檢疫酒店等抗體測試結果，期望下月內實施。被問到他們應預訂多少日酒店房時，林鄭月娥希望他們毋須「白交7日酒店費用」，目前正與酒店業界商討有關安排。