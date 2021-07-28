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周日起領取首期消費券 八達通：可拆細分期領取
5 小時前
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消費券八達通分期儲值額
周日起領取首期消費券 八達通：可拆細分期領取

大部分市民本周日(8月1日)可領取首期2,000元消費券，八達通卡公司營業及市務總監李玉兒指，以八達通領取消費券的市民，八達通卡儲值額上限將在領取時自動升至3,000元；如八達通內仍有多於1,000元餘額，將因儲值額滿而不能即時全取首期全數2,000元，剩餘未領取的消費券，可於3個月內不限次數自由分期領取。

除八達通手機app、八達通服務站、港鐵站領取八達通交通補貼的「藍機」，市民亦可到全港7-11、Circle K便利店、惠康領取消費券拍卡領取消費券，若因儲值額問題而未能即時領取全數金額，則可在上述地方分期領取。


手機app「咪錶」顯示已用金額
就市民不想「一下子」用完消費券，仍如常為八達通增值，八達通卡公司透露，八達通app「消費券計劃」一欄，可查閱八達通消費券的累積消費紀錄。版面便如「咪錶」般顯示累積合資格消費的金額，並提示市民是否已合資格領取下期消費券。

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版面會如「咪錶」般顯示累積合資格消費的金額。(八達通提供)

逾10間酒店以八達通收款
現時已逾10間酒店接受以八達通收款，包括君悅酒店、海景嘉福洲際酒店、柏寧酒店等。李玉兒指，酒店的前台及食肆亦支援八達通收款，並相信酒店願意為同枱顧客分單處理，方便市民各自以消費券付款。自4月起至今，已新增逾萬商戶加入八達通收款方式，至現時共超過10萬商戶。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/周日起領取首期消費券-八達通：可拆細分期領取-278142
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