周末好去處｜「維港蛻變」7作品沿中環至銅鑼灣海濱分批展出

由旅遊事務署呈獻、香港設計中心主辦的露天城區設計廊兼創意旅遊項目「維港蛻變」，共7組作品加入中式園林及大坑火龍文化元素，於本月5日起至7 月初，在銅鑼灣避風塘、灣仔及中環新海濱地帶分批展出。

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設計#香港地「維港蛻變」 以中式園林之山石、亭台、池、門窗、青磚黛瓦、自然和流水等元素為靈感，舞火龍文化為骨幹策展，從高空俯瞰，策展佈局有如火龍吐珠(東方之珠)，把7個以灣仔歷史及城市的五光十色為靈感的設計環環相扣，沿維港連綿之海濱締造一個詩意無限、富感染節奏和韻律的感官旅程，讓遊人在保持「距離」下亦能放空心靈，感受「蛻變」中的城市新海濱，加強維多利亞港及海濱長廊的旅遊特色。

「維港蛻變」總共有7組設計裝置，包括《首》、《#一齊一個人》、《漣．輪》、《聲之穹蒼》、《維港放小息》、《靜觀自然》以及《川流不熄》。七組作品展期場地不一，大眾可按其喜好和時間親身前往個別展場，或於網上虛擬欣賞。敬請參閱官方網頁以便計劃行程。

灣仔七色夜光拱門

《聲之穹蒼》：製造移步異景的「門窗」

灣仔水上運動及康樂主題區 展出期：2021年6月5日起，初步至6月20日

擅長將藝術與科技結合的澳洲設計團隊ENESS夥拍本地設計團隊雅卓創意,將 其互動裝置《聲之穹蒼》帶到香港，當中包含12道充氣「門窗」，每個高達4.5 米高、闊3米長,全部皆內置多色LED燈及擴音器,當公眾在色彩斑斕的充氣拱 門下漫步，就會聽到從香港不同角落中收集到的聲音，並在五光十色的氛圍中 感受灣仔的活力。同時讓眼睛、耳朵乃至心靈都能通過門窗去欣賞無窮無盡的 畫境和意境之美。

壓軸作品《川流不熄》

《川流不熄》：中式園林的「流水」命脈

中環海濱活動空間 展出期：2021年6月5日至15日

入場時間：下午1時至晚上10時(晚上9時30分最後入場)

設計#香港地委約來自美國知名設計工作室Poetic Kinetics之藝術家Patrick Shearn 以其最具代表性的「Skynet」系列創作，以香港地標維港為創作靈感，製作動態懸空雕塑《川流不熄》作為壓軸作品。

作品面積約700平方米，由超過45,000條色帶組成，倚傍維港及港島北的繁榮景致晝夜隨風飄揚，並與「維港蛻變」於銅鑼灣避風塘海濱的火龍頭作品《首》作首尾呼應。