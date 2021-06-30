周末好去處｜九巴郊遊天書《樂活‧優遊》推夏日版 邀七仙羽等多名KOL拍片推介

九巴遊樂路線天書《樂活‧優遊》進入「第三彈」，推出電子書《樂活‧優遊：夏日祭》，搜羅夏日玩樂好主意，推介八個特色本地遊主題，包括百年光影、CHILL出品味、城市綠洲、戀愛の味、浪奔‧浪流、異國風情、外島天堂及放電潮玩，內容動靜皆宜，適合與親朋好友，輕鬆享受假期。

另外，九巴邀請十多名本地KOL及藝人，共分八組參與《職興出走，話走就走！》的體驗企劃，包括七仙羽師傅、國際巨星SOKO和泉素行、Vivek Mahbubani（阿V）、Selene Cheung（178）張晉雅、Janet Tse謝婉婷、Kiki Cheung張凱娸、小占、文迪等，將在影片中擔任不同的職業身分，帶觀眾遊歷八大精彩本地遊主題。短片將於7月下旬開始陸續推出，於九巴YouTube頻道及各KOL的頻道播放。