周末打卡｜中環夏誌展「維港・日出」巨型壁畫 冀港人走出疫境

一年一度的《SummerFest 中環夏誌》於6月26日至8月6日在中環海濱活動空間舉行，其常駐節目之一《莫奈花園》今舉行「維港・日出」巨型壁畫收筆禮。該巨型壁畫橫80尺、高6尺，風格與莫奈名作「印象・日出」一脈相承，由香港展能藝術會ADAM藝全人旗下11位展能藝術家，與9位本地年輕藝術家，一同由6月26日至7月3日一連8天，在中環海濱活動空間即場合作繪製。

今屆中環夏誌以「#放假#放空#放電」為主題，主辦單位會在這片位於中環核心的戶外場地，舉行逾25項各式活動，免費入場，估計會吸引10萬人次参加，希望透過一系列的活動，令年輕人以至一家大小可走出疫境，重拾生活情趣。



今年的《SummerFest 中環夏誌》安排多項常駐活動。充滿藝術風情的《莫奈花園》，設計和氛圍受印象派大師莫奈的作品所啟發，遊人可以代入名作情景，一新觀賞體驗，訪客更可隨時揮筆繪畫。另外，由居港法籍藝術家Nicolas Lesaffre 創造、四米高的Hug the K 巨型吹氣裝置，更會首次亮相，相信會是打卡必選。