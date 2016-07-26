周梓樂逝世｜事隔兩周年 市民晚上到尚德邨悼念

22歲科大學生周梓樂兩年前的今日(8日)逝世，今日有不少市民重回其墜下的將軍澳尚德邨停車場，在獻花或放下電子蠟燭悼念。停車場的各個出入口和對開一段唐明街行人路，晚上一直有約20名軍裝警員把守，並不時在一帶截查途人。

王婆婆高叫「五大訴求」口號

晚上8時許，有男子在行人路擺放電子蠟燭後，甫有軍裝警員上前干涉，並要求對方出示身份證，其間雙方一度口角，情況混亂。在截查近20分鐘後，男子在自行收拾蠟燭後獲放行。不時參與社運示威的「王婆婆」王鳳瑤，晚上手持鮮花和一張寫有「2」字的紙張，到停車場外高呼「五大訴求，缺一不可」和要求成立獨立調查委員會等口號，未幾遭現場警員包圍，最終被帶上警車。

至於在停車場內，有警員帶同警犬在停車場內各樓層巡邏，其間亦有清潔工在警員監察下，清理現場途人擺放的白鮮花。

停車場墮下留醫4日不治

前年反修例運動期間，網上盛傳11月3日有警員在將軍澳九龍東皇冠假日酒店擺婚宴，有市民聞訊後到場聚集抗議，防暴警員出動後迅間演變成警民衝突，市民其後在尚德邨停車場對開的唐明街十字路口聚集。其間，周梓樂翌日凌晨從停車場高處墮下受重傷，送伊利沙伯醫院急症室搶救，惜延至4日後不治，終年22歲。死因裁判庭去年11月就事件開庭研訊，最終裁定周梓樂死因存疑。