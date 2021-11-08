命理分析｜訛稱政府認可資歷 海關放蛇拘32歲女「算命師」

坊間不少人喜歡透過算命占卜，問卦求姻緣或前程。然而命理術數服務難有規管，海關早前接獲市民舉報，指一名32歲女子在提供命理批算諮詢服務時，虛報擁有政府審批的「人類設計」相關學術資格。海關調查後，昨在觀塘「放蛇」，以涉嫌違反《商品說明條例》拘捕該名女子。

被捕32歲女子，租用觀塘一工業大廈單位見客，她報稱獲得香港學術及職業資歷評審局審批的「人類設計(Human Design)」專業資格，提供命理批算服務，每半小時收費800元，1小時1,600元。

海關版權及商標調查科高級貿易管制主任周健知表示，6月接獲市民舉報，指被捕女子聲稱她所提供的「人類設計」諮詢服務資歷獲政府審批，可用顧客生辰八字、姓名及出生地點，計算個人特質，製作圖表，推算適合做甚麼工作，或者預測愛情運勢等。惟經海關查證後，「人類設計」在本港不存在政府認可資格，香港學術及職業資歷評審局，並無審批相關課程。

海關人員遂昨早派員喬裝客人，到觀塘成業街新怡生大廈一個共享辦公室，表示要購買半小時諮詢服務，待時機成熟後表明身份，以涉嫌違反商品說明條例將該名女子拘捕，並檢走「人類設計」分析圖等證物。海關指，暫時未發現有受害人，案件仍在調查中，被捕女子保釋候查。

海關呼籲消費者應光顧信譽良好的商戶，如果對商戶作出的聲稱例如學術資格有疑問，可先向評審局查詢，若懷疑違反商品說明條例，應立即向海關舉報。

人類設計據說是近年流行的分析個人性格特質系統，由筆名拉．烏魯．胡(Ra Uru Hu)的加拿大人於1987年創立。分析師透過製作屬於當事人的「人類設計圖」，分析其性格特質，預測當事人在遇到不同事件時心理反應和行為，從而提醒當事人或面對的危險和機遇。該命理學的主要要素與原理包括微中子、易經、印度脈輪、遺傳基因、猶太卡巴拉(生命樹)、占星學等。

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