哈瓦那綜合症|白宮發警告 促駐外人員遇聲波攻擊「速逃」頭部發燙須小心

美國駐外使領館人員,多次遭受懷疑聲波攻擊,導致被稱為「哈瓦那綜合症」(Havana syndrome)的怪病,症狀由聽到難以形容的聲音、頭部發熱受壓疼痛,到持續頭暈疲倦多月,甚至聽力、視覺及腦部受損。華府愈來愈正視此事,美媒報道,白宮的國安官員近日向駐外人員發出警告,敦促一旦聽到怪聲、頭部受壓發燙,應儘速離開現場(move away from the immediate area as soon as possible)。

官員否認屬「集體歇斯底里」心理問題

接獲警告的包括駐外的外交、國安及情報人員,內容提醒其留意「不尋常的健康問題」,即哈瓦那綜合症,指其情況嚴重、廣泛及構成真正危險。報道指華府對駐外人員遭受攻擊的看法,已由懷疑轉趨確定。一名高層官員表示︰「人們面對的是真實的症狀……感到的症狀非常真實,並確實對健康有負面影響」。該官員否認涉及所謂的「集體歇斯底里」(mass hysteria),即人云亦云的恐慌及錯覺心理作用連鎖反應,強調檢視過部分案例,其身體反應非常、非常真實。

哈瓦那綜合症16年首見於古巴 各地續現案例

哈瓦那綜合症2016年首次在古巴首都哈瓦那出現,因此命名,美國駐當地大使館人員出現頭部受擠壓及炙熱感覺、耳鳴、暈眩及嘔吐等症狀,不適前往往聽到嗡嗡聲、金屬摩擦聲或刺耳尖叫聲等。類似情況其後在各地陸續出現,案例數以百計。其中副總統賀錦麗今年8月出訪亞洲時,便因美駐越南人員疑現「哈瓦那綜合症」,而延遲了行程數小時。

聯邦調查局(FBI)前高層菲利烏齊(Frank Figliuzzi)周三接受CNBC訪問時,呼籲美國政府各部門加強協調,以應對「哈瓦那綜合症」,指相關的攻擊正愈趨猖狂。除聲波攻擊及及「集體歇斯底里」,微波幅射「定向脈衝射頻能量」(directed pulsed RF energy)攻擊,亦是導致「哈瓦那綜合症」的其中一個猜測。

相關新聞︰

哈瓦那綜合症|白宮發警告 促駐外人員遇聲波攻擊「速逃」頭部發燙須小心