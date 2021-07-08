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員工搞錯辣椒量變勁辣 醬油店直接賣「17倍超辣烤肉醬」爆紅
48 分前
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勁辣醬油店17倍超辣烤肉醬爆紅小林
員工搞錯辣椒量變勁辣 醬油店直接賣「17倍超辣烤肉醬」爆紅
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員工搞錯辣椒量變勁辣，醬油店直接賣「17倍超辣烤肉醬」爆紅。(Twitter)

日本岩手縣醬油廠「宮田醬油店」最近卻出現一款新商品，叫做「小林出錯的17倍辣烤肉醬」。顧名思義就是有位姓小林的員工，在替烤肉醬添加辣味的時候，不小心搞錯辣椒的份量，倒了一大堆辣椒下去，變成超勁辣烤肉醬！正常情況，這批有問題的產品應被直接丟棄，結果公司不忍心丟掉決定低價處理，數量限定，售價108日元。結果令這間有趣的公司與這款新奇的商品在網路爆紅！

本應銷毀 吃了一口發現味道不錯

這款奇妙的商品叫做「小林出錯的17倍辣烤肉醬」，商品貨架旁還張貼著如下的說明文字：「歡迎蒞臨宮田醬油店的直營店。其實最近在製造烤肉醬時，不小心搞錯辣椒的份量，因此做出了超級辣的烤肉醬。原本應要銷毀的，不過吃了一口發現味道不錯！說不定會出乎意料地受歡迎？於是就推出了這款『小林出錯的17倍辣烤肉醬』數量有限的珍品請勿錯過。」

在說明文的下方還附上出錯後的小林垂頭喪氣的樣子，不少顧客看到宣傳看板後，忍不住買了一瓶，網民亦直呼想要買1瓶替他加油打氣，結果讓這款商品在網上爆紅。

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數量限定，售價108日元。(Twitter)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/員工搞錯辣椒量變勁辣-醬油店直接賣「17倍超辣烤肉醬」爆紅-277584
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勁辣醬油店17倍超辣烤肉醬爆紅小林
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