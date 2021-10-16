哥倫比亞宣布引渡大毒梟到美國

哥倫比亞當局宣布，會將早前落網的大毒梟烏蘇加(Dairo Antonio Usuga)引渡到美國受審。

50歲的烏蘇加領導哥倫比亞最大犯罪集團。他被指由2003至2014年期間，偷運至少73公噸可卡因去美國，多年來是美國緝毒局的頭號通緝犯，懸紅金額達到500萬美元。

上周派特種部隊突襲藏身山區

哥倫比亞當局根據美國和英國提供的情報，上星期五派出500名特種部隊成員及22架直升機，突襲烏蘇加藏身的巴拿馬邊境山區，在突破8道關卡後，在瀕臨加勒比海的安蒂奧基亞省郊區逮捕烏蘇加，行動中1名警員殉職。

軍人押解 直升機上玩自拍

烏蘇加被捕後由警方飛機押送到首都波哥大在當地一個軍方基地繼續拘留，在直升機上，多位押解他的軍人拿手機與他自拍。總統杜克表示，烏蘇加殺警、招攬未成年孩子加入販毒組織、甚至性虐待兒童，對烏蘇加落網感到高興。

烏蘇加出身游擊隊 組織有近1200武裝人員

烏蘇加成為大毒梟之前，曾與親兄弟加入左翼游擊隊「人民解放軍」，之後立場突轉，改投效另一個右翼民兵組織。該團體在2006年與哥國政府達成和平協議，烏蘇加拒絕棄械，轉往北部的毒品大本營烏拉巴灣，成立販毒集團「海灣幫」(Clan del Golfo)將毒品走私到美國。

烏蘇加麾下的武裝人員近1,200人，多數曾效力極右翼非法軍事組織。海灣幫勢力龐大，在哥倫比亞32個省份中的10個相當活躍，不過，烏蘇加近10多年來行事已轉趨低調。