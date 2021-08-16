唐英傑案｜被告已就定罪及刑期提出上訴

首宗《國安法》案件，24歲被告唐英傑煽動他人分裂國家及恐怖活動兩罪成，共判囚9年。根據司法機構網站資料，唐英傑已就定罪及刑期上訴，但案件現時未有聆訊排期。

被告唐英傑涉於去年七一，在灣仔駕駛插有「光時」中英標語旗幟的電單車衝越三道警方防線，被控煽動他人分裂國家罪、恐怖活動罪，以及危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪的交替控罪。三名《國安法》指定法官早前裁定唐英傑煽動他人分裂國家及恐怖活動罪成，其中煽動他人分裂國家判囚6年半，恐怖活動判囚8年，其中兩年半刑期同期執行，共判囚9年。

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首宗《港區國安法》案件審訊焦點

首日：唐英傑否認全部控罪

第二日：曾向唐射胡椒球彈警員作供

第三日：警盾飛脫之迷 持盾警稱原冀攔截被告

第四日：涉被撞倒警員否認作「人肉盾牌」擋車

控方專家解釋「光時」

第五日：劉智鵬：從當權者手中奪回香港

第六日：劉智鵬：口號與港獨有直接關係

第七日：劉智鵬：假設所有人均知其意

第八日：被告銀包「光時」貼紙疑遺失

辯方專家解釋「光時」

第九日：辯方：憑口號判斷被告意圖不合理

第十日：李詠怡：不必然代表推翻政權

第十一日：李詠怡：香港不曾有主權如何重奪

第十二日：李詠怡：不認同梁天琦參選為推翻政府

第十三日：李立峯：理解口號不能忽視修辭

第十四日：李立峯：不認同口號普及全因中聯辦示威

第十五日：控辯結案陳詞

特別報道：「光時」爭論 控辯專家對口號理解存分

判決：裁定口號涉分裂意味構成煽動 官稱「光時」是否具多種意義非重點

求情：被告求情指曾煞車無意撞死警員

判刑：煽動分裂國家等兩罪成 共判囚9年