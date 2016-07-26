唐英傑案｜辯方專家李立峯：不認同「光時」口號普及全因7.21中聯辦示威

首宗《國安法》案件審訊踏入第14日，被告唐英傑涉於去年七一，在灣仔駕駛插有「光時」中英標語旗幟的電單車衝越三道警方防線。辯方專家證人、中大新聞與傳播學院教授李立峯繼續作供，他反駁控方專家早前稱，「光時」口號普及全因7.21中聯辦示威，認為前年7月初的一系列「光復」行動，已喚起市民對光復行動的記憶，加上公眾明顯更關注7.21元朗襲擊，多於同日的中聯辦示威，相信「光時」口號再出現與元朗襲擊事件更有關。法庭將於下周二(20日)開庭處理結案陳詞。

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李立峯指，曾於前年11月訪問市民，過去多月香港社會哪個事件令他們感到「憤怒」，逾八成選擇7.21元朗襲擊事件，故認為與同日的中聯辦示威比較，「光時」口號再興起與元朗事件更有關連。

「五大訴求」與「港獨」共同出現較多

李立峯又指，自己利用連登貼文分析，發現「五大訴求」與「港獨」在同一帖文出現的情況，比起「光復香港」或「時代革命」與「港獨」在同一帖文出現的情況更多，而「五大訴求」明顯沒有分裂國家或推翻政權的意思，故亦認為「光時」與「港獨」更加無關。控方質疑，李作研究時有否考慮有貼文已遭刪除，但李反駁，研究所涉的貼文達2,500萬個，即使連登有貼文被刪除，對研究影響亦甚微。

辯方召被告僱主作供

辯方其後傳召被告唐英傑的僱主江婉君作供，江是旺角登打士街皇茶Royaltea東主。江婉君指，自己和唐英傑於前年11至12月認識，當時她店舖附近經常有示威活動，不少人被胡椒噴霧或水炮車的藍色水擊中後，會到她的店舖休息，而唐英傑是其中一人。辯方律師問江，唐英傑有否曾向她提及關於急救的事宜，但法官指出，江覆述被告說話的內容屬傳聞證供，而被告選擇不作供，不能證明該些內容的真偽，促辯方不能依賴有關證供。

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江婉君繼續作供，談及唐英傑於疫情期間被公司辭退後，獲江聘請到皇茶工作，而在去年七一案發當日，江相約員工到銅鑼灣一家咖啡店用餐，其中一人就是唐英傑。辯方其後呈上手機截圖以及錄音短訊，顯示該咖啡店的地址，及江與唐英傑對話。

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控方盤問江婉君指，依據江與被告的Whatsapp對話，江於案發當天下午約2時，曾向被告發送一張警方於西隧設置路障的相片，並稱「收到了」。江指，自己和被告當日相約下午2時到銅鑼灣午膳，但由於她在西隧塞車，最終2時半才到達，而被告最終沒有出現。控方又指，江於案發翌日，曾向被告發送過信息其後刪除。江回應指自己發錯，故刪除相關信息。所有證人已完成作供，法庭將於下周二(20日)開庭處理結案陳詞。

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首宗國安法案件審訊報道

首日焦點：唐英傑否認全部控罪

第二日焦點：曾向唐射胡椒球彈警員作供

第三日焦點：警盾飛脫之迷 持盾警稱原冀攔截被告

第四日焦點：涉被撞倒警員否認作「人肉盾牌」擋車

控方專家解釋「光時」

第五日焦點：劉智鵬：從當權者手中奪回香港

第六日焦點：劉智鵬：口號與港獨有直接關係

第七日焦點：劉智鵬：假設所有人均知其意

第八日焦點：被告銀包「光時」貼紙疑遺失

辯方專家解釋「光時」

第九日焦點：辯方：憑口號判斷被告意圖不合理

第10日焦點：李詠怡：不必然代表推翻政權

第11日焦點：李詠怡：香港不曾有主權如何重奪

第12日焦點：李詠怡：不認同梁天琦參選為推翻政府

第13日焦點：李立峯：理解口號不能忽視修辭