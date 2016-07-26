唯有鬥爭 批反修例運動與民主自由無關 鄭雁雄：徹頭徹尾顛覆政權

律政司昨為《港區國安法》舉辦一周年法論壇，多名內地官員及港府官員均有出席及致辭。特首林鄭月娥指出，《港區國安法》並不只針對前年的反修例運動，而是從根本上堅持和完善一國兩制的制度體系，確保「一國兩制」行穩致遠。中央駐港國安公署署長鄭雁雄則為反修例運動定性，指事件無關民主思潮、言論自由，「是徹頭徹尾的顛覆政權」，政府對此沒有妥協懷柔，唯有鬥爭、法辦。



鄭雁雄致辭時指，2019年的反修例運動不是民主思潮，自治呼聲或言論自由，而是侵犯主權「徹頭徹尾的顛覆政權」，更批評當中的「攬炒」、「黑暴」是「毫無人道，嚴重的反社會犯罪行為」。鄭表示，對相關行為沒有妥協懷柔，「不可以抱任何的幻想」、「唯有鬥爭、唯有法辦，除此之外別無他法」。

「完善香港選舉制度」其中一個主旨為愛國者治港，鄭雁雄指「愛國者治港」，就是香港管治團隊維護國家安全實際上最通俗的表達，任何人都沒有藉口在維護國家安全上「不作為，亂作為」，任何勢力想試探中央政府維護國安的決心和底線，「只能是自取其辱」。



維護國安與保障人權一致

中聯辦副主任陳冬以「定海神針」形容《港區國安法》，不過仍有極端分子一意孤行，「製造孤狼式恐襲」，亦有人支持和美化這些暴力行為，當中有團體或個人「披著法律專業的外衣」、「從事亂港活動」，顯示全面落實《港區國安法》仍任重道遠。

林鄭月娥指，截至上月底，共有117人涉違《港區國安法》被捕，當中約五成半被檢控，首宗案件已進入審訊階段；詆毀國安法會損害人權自由的指控「站不住腳」。她稱，鼓吹港獨、自決的組織挑戰中央及港府權威，「這股反中亂港的勢力」削弱了港府早期的抗疫成效。

保安局長鄧炳強則批評，有人誤導市民，嘗試美化七一刺警案這類疑兇，「甚至將責任推給警方」，對此予以嚴正譴責。律政司署理刑事檢控專員楊美琪表示，維護國家安全與尊重保障人權，根本上一致。