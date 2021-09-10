啟德隧道行政大樓旁監測點錄得沉降 情況已趨穩定

路政署表示，中九龍幹線項目在進行啟德通風大樓及行政大樓地基工程期間，鄰近啟德隧道行政大樓旁的輔助道路監測點於9月30日錄得超逾預設停工指標(25毫米)的沉降，按現行機制，路政署即時指令承建商全面停止相關地基工程和進行整體及全面性評估。

鄰近公眾設施錄10毫米輕微沉降

路政署表示，已派員視察工地附近的啟德隧道、啟德隧道行政大樓及周邊構築物及公用設施。根據昨日最新的監測數據，鄰近上述工地的公眾設施只錄得10毫米輕微沉降，遠低於預設預警指標，啟德隧道行政大樓亦沒有錄得超逾預設停工指標的沉降。

承建商的獨立檢測顧問已為有關設施作進一步檢查及評估，確認目前有關設施的結構及其運作仍然安全。路政署已安排承建商進行加固措施，包括以灌漿方法改善鄰近地質情況，目前有關的沉降情況已趨穩定。

路政署指，會繼續聯同承建商及駐工地工程人員密切監測相關情況，確保上述的構築物及公用設施安全及運作不受影響，同時已要求承建商制訂相關緩解措施，採取減少對有關上述構築物及公用設施影響的施工方法。