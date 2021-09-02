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啟鑽苑新公屋入伙提供1018單位
54 分前
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啟鑽苑新公屋鑽石山綜合發展區大磡村
啟鑽苑新公屋入伙提供1018單位
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啟鑽苑新公屋入伙提供1018單位。

黃大仙彩虹道鑽石山綜合發展區的啟鑽苑首期出租公屋最近落成，居民陸續入伙。鑽石山綜合發展區前身為大磡村，當中包括啟鑽苑第一期的出租公屋、啟鑽苑第二期的綠置居計劃和啟翔苑的居屋計劃。綜合發展區內亦會提供活水公園、文化園境大道、公共運輸交匯處及宗教設施等。

啟鑽苑首期共兩座住宅大樓及一個商場﹐包括33層的啟宏閣和38層的啟雋閣合共提供1,018個公屋單位，預計可容納約2,680位居民。房屋署總建築師朱慧明說，在規劃新屋邨時，採用因地制宜的設計可配合個別地盤的特點和限制，務求令地積比率得以善用，並增加建屋量。而啟鑽苑及附近興建中的其他資助房屋，採用了階梯式樓宇高度遞變設計，在充分善用土地發展潛質的同時，亦讓建築物錯落有致，並與鄰近的樓宇布局保持和諧協調。

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啟鑽苑啟宏閣和啟雋閣之間的廣場中心放置有象徵意義的星形雕塑，令人懷緬昔日大磡村的電影製作氣氛。

啟鑽苑大廈以平行布置提高空氣自然流通

他續指，住宅大樓以平行的方式布置，讓樓宇之間形成通風廊，提高空氣自然流通效果。樓宇之間的通風廊不僅提升發展區內的風環境，這些通風廊與相鄰的大有街和四美街連成一線，將成為區域通風廊和觀景廊，讓在周邊工作和生活的市民既能享受自然風，同時也能眺望遠處山景。

朱慧明指，「環保」和「健康生活」兩者均是建築設計的重要考慮點，希望住宅單位透過自然採光以及對流通風效率，減少使用電燈和冷氣的能源損耗。此外，由於地盤周邊為交通繁忙的彩虹道及龍翔道，住宅大樓部分位置裝設隔聲鰭片，而部分單位則裝設減音窗，以減低道路交通噪音對住戶的影響。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/啟鑽苑新公屋入伙提供1018單位-289904
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