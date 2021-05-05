喪盡天良 與新歡合謀「除後患」 重慶男15樓掟子女落街

虎毒不吃兒，重慶一名出軌後離婚的父親，卻為了新女友一句「不接受你有小孩」，就與對方合謀，將一對親生子女從15樓住所掟落街，致該對小姊弟的生命永遠定格於2歲半和1歲半。更令人心寒的是，這名父親掟子女落街後，馬上跑到小姊弟伏屍處撞牆拍地痛哭，表現得傷心欲絕，幸警方和前妻發現種種不合理細節，終將該對泯滅人性的男女繩之於法。



內地傳媒上周五披露起訴書，指這宗故意殺人案將在下周一於重慶市第五中級人民法院開庭審理。駭人聽聞的案件細節令大批網民震怒，稱「必須凌遲處死，以平民憤」；姓陳前妻亦在接受內媒採訪時強調，只要求判兩人死刑，不要任何賠償。有內地律師分析，姓張男被告及姓葉女被告殺人動機極其卑劣，犯罪手法極其殘忍，很可能被判死刑並立即執行。



報道指，小學學歷的張男與大專畢業的陳女，結婚僅3年就於去年2月離婚，並協議女兒由女方撫養，兒子6歲前由男方撫養，6歲後歸女方，且男方要支付80萬元人民幣補償金。不過，張男其實早在次子出生後約3個月、即2019年4月，就以感情不和提出離婚，當時陳女考慮到一對子女年齡尚小，未有應允，未料張男同月就在網上結識到葉女並展開追求。



葉女初時不知張男有家室，2019年底意外知悉後也未有「斬纜」，但多次向張男強調，自己和父母都不可能接受張男有子女，只要其子女存在，這段戀情就不可能繼續。張男遂一邊催促陳女辦理離婚手續，一邊與葉女密謀「解決辦法」，最終商定以「意外高墜」方式殺害一對親生子女。



新歡割腕要脅盡快行動

張男去年10月25日以「為女兒買衣服」為借口，騙陳女將女兒送到其住所，以便行兇。當時陳母覺得，張男一向不關心女兒，「事出反常必有妖」，提醒陳女要寸步不離女兒，故張男未能得逞。在葉女催促下，張男11月1日重施故技，還要求讓女兒過夜。陳女以為張男「良心發現」，且女兒曾表示「想爸爸」，於是答應。結果張男翌日下午趁同住母親外出，加上葉女透過視像電話割腕要脅，迅速抱起正在客廳玩耍的小姊弟，將他們從房間窗戶丟出。由於張男講述事發情況時前言不對後語，加上案發現場蛛絲馬跡，警方在事發後約一周拘捕張男和葉女。