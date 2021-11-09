喬布斯組裝第一代蘋果電腦加州拍賣 40萬美元成交低於估價

美國蘋果公司已故創辦人喬布斯(Steve Jobs) 1976年與拍檔沃茲尼克(Steve Wozniak)共同設計並組裝的「第一代蘋果電腦」(Apple-1 Personal Computer，後稱Apple I)，其中一台連同用家手冊和兩盒儲存蘋果軟件的卡式帶，周二在加州拍賣，以40萬美元(約312萬港元)成交，比估價60萬美元(約468萬港元)為低。

機殼由夏威夷特有木材所製

喬布斯當年與沃茲尼克共同組裝200台Apple I，每台售價666.66美元(約5,194港元)。兩人出售的是內置部件，機殼由零售商安裝，當年加州電腦零售商ByteShop在其中約50台裝上由夏威夷特有寇阿相思樹(koa)木材製成的機殼，周二拍賣的是其中一台，至今仍可運作。它當年由Caffey大學一名教授購入，1977年他以650美元(約5,070港元)轉售予學生後，再買Apple II。

Apple-1專家Corey Cohen在拍賣前表示：「(初代蘋果電腦)這是舊式電子及電腦產品收藏家的聖物，讓很多人雀躍。」

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