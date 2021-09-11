喬治小王子當不上國王？ 著名小說家料英王室或兩代之內消失

著名歷史小說家曼特爾(Hilary Mantel)認為，歷史逾千年的英國王室可能在兩代之內成為歷史。

以英國都鐸王朝第二位國王享利八世為題材的歷史小說《狼廳》(Wolf Hall)三部曲的曼特爾接受《泰晤士報》(The Times)訪問時表示，她敬佩女王伊麗莎白二世與查理斯王子的奉獻精神，但被問到王室還有多久時間，曼特爾說，她「粗略計算」或許只有兩代。

曼特爾認為，王權是古老的事物，對現今的人而言，王權所代表的神聖維度難以理解，只視王室成員為名人，估計英國王室可能在兩代之內就會成為歷史。

料喬治小王子不會當上國王

英國王室歷史至少可追溯到1066年入侵英格蘭的「征服者威廉」(William The Conqueror)。按現時王室順位繼承人，伊麗莎白二世的曾孫、現年8歲的喬治小王子是王室第三順位，排在72歲祖父查理斯王子、39歲父親威廉王子之後，曼特爾的說法，意味著喬治小王子將不會當上國王。

民調顯示絕大多數英國人仍支持王室，尤其是女王，但5月一份民調則顯示，英國年輕人現在比較希望能選舉國家元首。

白金漢宮發言人拒絕就有關訪問內容發表評論。