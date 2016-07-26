單日增兩變種輸入

本港昨錄得2宗新冠肺炎確診，包括美國抵港48歲女子(#11996)和阿拉伯聯合酋長國抵港的31歲女子(#11997)，她們均帶有L452R變異病毒株、未有接種新冠疫苗。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，本港至今錄得207宗帶L452R的個案，當中112宗已確定涉及Delta變種病毒。



過去58日新增的個案均為輸入個案，包括涉違反檢疫令外出的沙特阿拉伯領事3名子女，衛生署早前已取消其豁免人士資格。衛生防護中心總監林文健昨指，港府正審視豁免人士的檢疫安排，並已致函予各國領事館，提醒他們須遵守安排。不過，他坦言沙特的個案較複雜、涉及其他考慮，如外交豁免等，又指相關政策局正審視會否提出檢控，須先諮詢法律意見。

政府日前飭令指定群組打針或定期自費進行鼻腔和咽喉合併拭子樣本檢測，以盡快提升整體接種率。繼流動採樣站昨日停止向所有市民提供免費鼻咽拭子檢測後，社區檢測中心本月起改為只服務個別符合資格的特定群組人士，主要為未完成接種疫苗或因健康原因而不宜接種疫苗的人士。他們必須出示有效的醫生紙、接種紀錄或身份證明等，否則須與一般市民一樣，繳付240元檢測費用。