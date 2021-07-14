單身漢中4.2億巨獎隱瞞家人10年 網民：自私不會幸福

美國有一名單身男子近日透露，在10年前中得高達5,500萬美元，折合約4.2億港元的樂透(Lottery)巨獎後，無告訴家人或向慈善機構捐贈一分錢，被部分網友批評太孤寒。

該名富翁近日以匿名方式，向一個理財網站講述自己的故事，他是美國一名67歲單身漢，10年前贏得加州樂透頭獎5,500萬美元，但從來沒有告訴父母或姊姊，並保持低調。他購買了一輛車及一間房子，但只告訴家人是租屋居住，他認為，如果跟家人或朋友享中獎這件事，會讓他財富有很大損失。

父母到死也不知道兒子中巨獎

這富翁說，他今年67歲，對自己的生活非常滿意。自己花錢不多，沒有孩子，父母都去世。他沒有向任何人或任何組織捐款，亦沒有借錢給親友。他說，知道他的父母不會要求任何東西，不過直至父母死去也不知道他中獎的事，他直言，他沒有幫助姊姊，因為他不喜歡她和她的丈夫，彼此沒有說話已十多年，亦希望姊姊永遠也不知道他住在哪裡。他更反問「我不告訴任何人有錯嗎？」

不過，根據加州的披露法，所有樂透得獎者的名字均是公開記錄，因此，無從得知該名富翁是如何保持匿名。

有網民看過這富翁的故事後紛紛討論，不少網民都認為他相當自私和孤寒，有網民認為他這樣自私的人生永遠都不會幸福，亦有網民認為，無法想像這麼富有的人卻害怕幫助別人，但亦有網民認為，按照自己想要的方式生活，沒有不妥。