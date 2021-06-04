單車友迫巴士累全車等10分鐘始離去 網友：影衰曬踩單車嘅人

單車友或會攜帶單車坐港鐵作接駁工具，且須「拆轆」登車等，然而專營巴士據現行「公共巴士服務規例」限制，單車體積及重量基本上不符合登車資格。有網友投訴，有單車友無視司機警告，硬要把整架單車登上屯門港鐵巴士K51號線，被趕下車又繼續堅持不離開，累全車百多人被阻10分鐘。

據網友發布有關相片，該單車男身穿全套單車服裝，騎紅色公路單車，相信未有拆轆登車。該網友表示，「屯公塞車已經夠慘，仲要撞正個無恥男」，無視司機攜單車登車，網友相信單車男為免單車遭下雨淋濕而登車。之後疑司機要求該單車男下車不果，阻礙行車約10分鐘，司機一度叫其他乘客轉乘另一班車，該單車男始騎單車離去。

有網友留言批「D踩單車嘅真係好討厭」、「單車X不嬲都乞人憎」、「天文台都話下大雨，為何仍騎單車」、「影衰曬踩單車嘅人」

據運輸署單車資訊中心，在公共交通工具攜帶單車的安排，專營巴士營運商根據現行「公共巴士服務規例」限制，其中指出巴士上的乘客可無須繳付額外費用而攜帶總重量不超逾5公斤和總體積不超逾0.1立方米的一件或多件包裹，只要該包裹或該等包裹可予安全及方便攜帶即可，但公路單車即使拆轆，一般也難以符合有關條件。