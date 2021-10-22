單車意外｜大埔兩宗自炒一死一傷 大嶼山單車旅巴相撞一死

大埔和大嶼山昨發生3宗嚴重單車意外，2死一傷。其中大埔區的兩宗意外，更相隔僅半小時，兩名男子均懷疑失控自炒，其中汀角路意外，男子頭部重傷，送院後不治；而一名男子在北大嶼山公路踏單車，疑被旅遊巴撞倒，被困車底昏迷送院後不治。

60歲姓傅男子騎單車昨早11時沿翔東路往東涌方向行駛，當駛至近陰澳灣，與一部正切線的旅遊巴相撞。騎單車男子被撞倒捲入車底，身體多處受傷，昏迷被送往北大嶼山醫院治理，延至下午12時許證實死亡。25歲旅遊巴司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕。

至於大埔的兩宗意外，均於昨午5時許發生，其中一宗事發汀角路，一名逾30歲男子於5時52分踏單車途經汀角路68號大埔東消防局對開時，在落斜的單車徑懷疑失控自炒，倒臥單車徑上，頭部重挫受傷出血 ，救護車將傷者送至沙田威爾斯親王醫院搶救，惟傷重不治。

另一宗則發生在昨午5時12分，一名18歲青年與友人踏單車由大埔返回馬鞍山，途至大埔工業邨大景街2號對開時，懷疑失控自炒，頭部受傷當場昏迷不醒，同行友人報警，傷者由救護車急送至沙田威爾斯親王醫院搶救。警方正調查2宗意外原因。

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