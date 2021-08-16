嗇色園辦黃大仙師上契結緣儀式 近130名幼兒青年參與

嗇色園2016年起舉辦「黃大仙師上契結緣儀式」，傳承民間祈福習俗，今日第五度舉行上契儀式；時值該園一百周年紀慶，今年黃大仙師上契結緣儀式限額100 人，在疫情影響下，內地及外地信眾未能前來參與，惟反應依然熱烈，未及截止已滿額。嗇色園決定加開少量名額，讓近130名3至17歲的幼兒及青少年「上契」。

在儀式開始時，眾契子女齊集於鳳鳴樓禮堂，由上契科儀主科道長帶領向黃大仙師聖像進行三跪九叩禮。隨後由該本園監院李耀輝登壇開示，代師說教，向契子女講解黃大仙師的「十訓」要義：孝、悌、忠、仁、義、廉、恥、禮、節、信。李監院期望「十訓」能教小朋友將來如何做人，他又直言「十訓」中以「孝」為先，「孝，不單指對父母才孝順，而是廣泛地對所有長輩。」其後，一眾契子女從監院手中接過上契信物——刻有契子女姓名的仙師聖像葫蘆玉珮及契書。

該園深信，父母透過「契神」儀式祈求神明庇佑子女，期望他們健康成長，子女亦要珍惜父母的關愛。

