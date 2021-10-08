嘉道理農場推廣長臂猿保育 明起利東街辦叢林風展覽

致力保育的嘉道理農場暨植物園明(16日)起一連九日，會在灣仔利東街中庭舉辦《離地森活》長臂猿保育展覽，設有3米高的長臂猿裝置、護林員小屋及多元主題區等，讓公眾認識長臂猿獨特的歌聲、身體結構、家庭關係以及成長過程，以及了解香港保育團隊團隊如何協助拯救這些瀕臨滅絕的動物。

展出3米高長臂猿藝術裝置

展覽區中央將展出一隻3米高的「高黎貢長臂猿」藝術裝置，採用環保物料竹篾，由本地藝術家結合傳統「紮作」與「竹編」技術，花了一個多月時間編織 而成。另外，整個展覽場地仿照東南亞及華南的熱帶雨林和生態研究基地設計，每個展區都搭建成一個護林員小屋，其中展區小屋則展示長臂猿的可愛姿態，以互動方式播放其叫聲，以有趣方式傳遞保育資訊，還設有工作坊、休憩區和承諾區。

另外，主辦方提供特別設計的Instagram長臂猿濾鏡特效，供訪客與虛擬的長臂猿合照和上傳，並會於一連兩個周末(16至17日、23至24日)舉行周末藝術工作坊，讓公眾免費參加，學習製作長臂猿紙藝及長臂猿絲印布袋。

嘉道理農場《離地森活》展覽

日期：10月16至24日

時間：正午12時至晚上7時

地點：灣仔利東街中庭

活動網頁

嘉道理農場周末藝術工作坊

日期：10月16至17日、23至24日

時間：正午12時至下午3時；下午3時半至6時半

地點：灣仔利東街中庭

報名：即埸登記 （名額有限，先到先得）

費用：免費