器官捐贈｜港首成功交叉換腎 兩手術室要同步開刀

要接受器官移植的病人，即使有親屬願意捐出，仍可能因血型或組織不吻合而不成功。醫管局3年前推出「腎臟配對捐贈計劃」，今年終成功配對兩個家庭，並在8月完成全港首個交叉捐腎手術。團隊指手術雖與一般換腎過程無異，但事前就要做好身份保密的工夫，在手術室亦要「對錶」麻醉和開刀等，確保兩組手術公平。



政府數據顯示，本港現有約2,300人正輪候腎臟移植，平均輪候時間為54個月。醫管局2018年推出「腎臟配對捐贈計劃」，讓兩對各自器官不吻合的家屬交叉換腎，今年8月底當局終完成全港首宗個案。醫管局總行政經理李立業稱，第一對夫婦早在計劃推出已登記，第二對夫婦則今年才加入，兩組人成功在今年6月配對，4人完成手術後留醫至9月初已出院。

換腎手術並非新鮮事，但團隊籌備時還要考慮病人私隱和公平，每對捐贈和受贈者均有獨立編號，確保不知道彼此身份。今次的交叉手術分別同時間在瑪麗和瑪嘉烈醫院進行，瑪嘉烈醫院泌尿科主管及外科部顧問醫生林耀宗說，為確保公平，兩個手術室需要以視像同步「對錶」，然後同步麻醉、開刀和微創摘取腎臟等程序。

職員代辦住院手續免兩家相遇

在道德倫理上，團隊須確保兩對家屬的身份保密，林耀宗說手術前需要花不少工夫，例如安排捐贈和受贈者在不同時間進手術室、由職員代辦住院手續等，盡量避免兩個家庭相遇。至於如何選擇配對對象，醫管局腎臟配對捐贈計劃工作小組聯席主席郭少燕稱，首要評估兩組人的血型和對抗人類白血球抗原的抗體吻合度，其後會考慮年齡、在配對池輪候時間等，但兩組人年齡不得相差超過30年。不過，她指現時只有26對家庭登記，呼籲更多人參加計劃，提高配對成功率、縮短輪候時間。

兩名受贈者在手術前均已洗腎多年，其中已洗腎逾8年的受贈者甲稱，換腎後毋須再洗腎，改善了生活質素和食慾，又稱不想辜負新的腎臟，因此會努力做好治療，「亦唔想辜負我另一半及另一邊捐贈者對我嘅恩賜。」另一洗腎逾6年的受贈者乙則稱，換腎後身體狀況良好、感覺輕鬆不少，希望計劃日後能惠及更多家庭，為血型不吻合的病人和家屬帶來多一個機會。

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