港首宗無血緣腎臟配對捐贈完成 團隊稱挑戰在同時開刀保障公平性

醫管局2018年起推行「腎臟配對捐贈先導計劃」，以今計劃已經推出了3年多，讓正輪候換腎、各自家屬不脗合捐贈的兩個家庭進行交叉換腎，當中有26對病人家屬獲得轉介，首宗個案在今年6月成功配對，8月尾分別在瑪嘉烈醫院和瑪麗醫院進行手術，牽涉4個病人，2名沒有血緣的病人和家屬在9月底前已完成換腎並已經出院。醫管局腎臟配對捐贈計劃工作小組聯席主席郭少燕指，計劃可以補足家屬與病人血型或組織型不符的問題，加快配對流程。

至於如何確保捐贈器官的公平性，以免器官只落在權貴身上。醫管局團隊指，有關計劃最大挑戰是要透過視像通訊，盡量確保兩邊的手術同時進行，以確保對兩個家庭的公平性，另外亦為了確保兩邊家庭，不會知道對方家庭的身份，入院登記、進入手術室時間亦要作出特別安排。

醫管局籲病人家屬參與配對

醫管局又指，市民可以經醫院轉介和自願參加配對捐贈計劃，電腦系統每3個月會進行一次配對，若條件符合，經評估及人體器官移植委員會批核後，醫院會安排兩組捐贈手術同時進行，醫管局亦呼籲更多病人和家屬參與配對，以提高器官捐贈的成功率。