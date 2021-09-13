囚權組織「石牆花」日內解散

保安局長鄧炳強連日批評有組織協助在囚者建立勢力，透過「壟斷」牢內物資，包括朱古力等，企圖危害國安。囚權組織「石牆花」創辦人邵家臻今日宣布，組織將於日內解散，稍後會發稿交代。

邵家臻向傳媒表示，「石牆花」過往步步為營，但到今日已走不下去，以「花開花落有時盡，相逢相聚本無意」作結，並強調「最緊要人無事」。邵家臻說，「石牆花」過往協助逾百人，將陸續通知其家屬到辦事處領取物資，至於財務處理則須從長計議。他透露，解散是全體職員周日(12日)晚所作的決定，坦言有參考近日發生的事情。

「石牆花」成立不足一年

「石牆花」去年由前立法會議員邵家臻創立，目的為支援涉反修例案件而判監的在囚人士，提供物資和情緒支援，並倡議改善囚權。石牆花今年5月曾發起聯署，要求懲教改善監房酷熱環境，聯署獲10萬人響應。懲教署當時回覆指，一直採取措施改善監獄內的羈押環境，包括院所內空氣流通的情況，例如恆常更換風扇、加裝牛角扇，以及安裝通風效能較佳的新式閘門及窗戶等，並會按計畫加裝防自殺設計的滾筒扇。