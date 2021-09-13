四川要求政府機構必須講普通話 網民：對外地人來說是福音

四川省語言文字工作委員會發出通知，要求全省黨政機關和公營事業機構進一步推廣使用普通話，即是要「使普通話真正成為各級黨政機關、事業單位的工作用語」，在執行公務(特殊情況除外)、主持公務活動和會議及在席間發言、對外宣傳(包括接受新聞採訪、新聞發布等)，以及接聽電話、接待來賓、對外聯繫工作等情況下，必須使用普通話，而且公務人員在日常生活中應帶頭使用普通話。

公務員普通話水平要達三級甲等

通知又指出，按照國家相關規定，黨政機關、公營事業機構公務人員的普通話等級，應達到三級甲等以上，其中教師必須達到二級乙等以上，若未達到相關等級要求，各地、各單位要督促其加強培訓學習，限期達到規定要求，確保全省公務人員在3年內全部達到普通話三級甲等以上水平，且原則上應要求新入職公務人員普通話水平不得低於三級甲等。

納為培訓重要內容 安排專項經費

通知強調，各地、各單位要將推廣使用普通話作為一項經常性工作常抓不懈，充分調動幹部職工學習使用普通話的主動性和自覺性，全面開展領導幹部「學普用普」示範引領行動，引導各級領導幹部帶頭使用普通話。各地、各單位更要將普通話教育納入各級各類培訓的重要內容，安排專項經費，對公務人員普通話應用能力進行提升培訓和合格測試。

網民吐槽四川人太愛講方言

該通知在微博掀起熱烈討論，一些網民表示，「對我們這種外地人來說簡直是福音」、「講真剛來四川的時候真不適應，平時說話聊天說方言也就算了，開會、窗口(櫃台)服務這種場合也都是方言」、「建議全國實行，有時候真聽不清說甚麼」、「四川重慶真的，服務業都不愛講普通話」、「四川估計是全國推廣普通話做得最差的地區了，在成都一個藥房買藥，告知對方自己聽不懂四川話，還一直用四川話跟我對話，在廣州都沒這麼難溝通的」。

還有網民認為，「普通話肯定要過關啊，不然外地人來辦事情就沒法交流。如果對方用四川話的話，公務員就可以用方言吧，有些年紀大一點的本地人也有可能聽不懂普通話」、「如果是面對外省人，(用普通話)可以理解。可是面對本地人，特別是在做基層工作的時候，感覺普通話沒有方言那麼容易拉進(近)距離吧」。

網民讚香港粵語推廣特別好

有網民更引伸到保護方言，稱「四川方言不能丟啊」、「堅決捍衛四川話」，並用上海話為例，指「作為文化的承載，語言就是文化的一種。上海完全變成了英文和普通話的世界，再也沒有了老上海那種風情了，很可惜」。有網民就談及廣東話，指「現在很多小朋友都不說粵語了，在家也是跟父母說的普通話」、「可笑的是，我們一直嘲笑的香港特區，粵語反而推廣得特別好」、「香港的官方語言就是粵語，(推廣得特別好)正常呀，上課生活都用粵語的」。