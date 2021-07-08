(更新)北京暴雨恐持續30小時 中央氣象台發橙色暴雨預警

【18:30更新】中央氣象台今晚6時進一步將暴雨預警由黃色升級至橙色，預計今晚8時至明晚8時，北京、天津、河北大部、山西東北部、山東中北部等地有暴雨，北京西及北部、河北中及東北部、山東西北部等部分地區大暴雨，北京西南部、河北中部局部地區特大暴雨(250至280毫米)，上述地區並有雷電、短時強降水和大風，最大小時降雨量30至60毫米，局部地區可超過100毫米，最大陣風8至10級，局部地區可達11級或以上。

另外，水利部和中國氣象局今晚6時聯合發佈橙色山洪災害氣象預警，7月11日20時至7月12日20時，北京北及西部、天津北部、河北北及西部、山西東北部、山東中部等地的部分地區發生山洪災害可能性較大 (黃色預警)，其中，北京西部、河北東北部和西部等地的局部地區發生山洪災害可能性大(橙色預警)，敦促各地注意做好即時監測、防汛預警及疏散民眾等防範工作。

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四川連日暴雨，截至今早10時，巴中、南充、達州、廣元、資陽、綿陽、成都7市42個縣市已有58.94萬人受災，10.99萬人疏散，426間房屋倒塌或損毀，10個城集鎮水浸，部分道路因山崩中斷，直接經濟損失17.74億元人民幣。

中國氣象局啟動4級應急響應

另一邊廂，中央氣象局預計，北京、天津、河北、山西、山東等地今日午後將有暴雨及強對流天氣，全國暴雨預警在今早8時由藍色升級至黃色，強對流天氣預警亦於10時發出。中國氣象局更在9時啟動4級應急響應，加強監測、戒備。

北京市氣象台預計，今場暴雨是當地今年入汛以來最強降雨，料持續超過30小時，伴有強風，並可能落冰雹。北京市氣象台先後發出暴雨、大風黃色預警，北京市水文總站亦發布洪水黃色預警，呼籲市民遠離河道。北京排水集團就按特級響應模式戒備。

北京山區景區緊急關閉

北京市防汛指揮部則於下午5時啟動黃色應急響應，暫停所有戶外體育、文藝、商業等活動。文化旅遊部要求全市山區景區，以及鄉村民宿及鄉村旅遊民俗戶，中午12時起關閉。北京植物園、香山公園、八達嶺野生動物世界、龍慶峽等紛紛發出通知，指重開時間視乎雨況，部分景區則預告周二才重開。北京市教育委員會就表示，中小學及幼稚園明日停止返校活動，大學停止戶外考察等活動。

