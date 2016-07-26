四旬婦駕駛電動車被捕 疑為外賣平台送遞員

40歲女外賣員今日(18日)駕駛電動車送外賣時，被警方以駕駛未有登記及未持牌車輛等4罪拘捕。該名被捕女子懷疑為外賣平台女職員。

將軍澳警區人員今日於將軍澳寶邑路巡邏期間，發現一名女子使用一輛未經登記的電動車，人員遂上前截查。警方以涉嫌「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「駕駛未有登記及未持牌車輛」、「沒有第三者保險而使用車輛」及「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」將該名40歲周姓本地女子拘捕。被捕女子現正被扣留調查。

警方表示，經初步調查，相信該名女子使用該電動可移動工具提供外賣服務。本報正向有關外賣平台查詢。

警方重申，非法駕駛電動可移動工具有機會造成致命交通意外。任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，均屬違法，一經定罪，除罰款外，更有機會被取消駕駛資格。警方呼籲，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合在單車徑及行人路上使用，市民必須遵守相關法例。將軍澳警區會繼續在區內進行類似的突擊行動，以保障其他道路使用者的安全。