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回應英議員遭中國制裁 華大使鄭澤光禁入英國會
7 小時前
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中國駐英大使鄭澤光中國駐英國大使館制裁新疆
回應英議員遭中國制裁 華大使鄭澤光禁入英國會

上任不久的中國駐英國大使鄭澤光昨受邀到英國國會，出席一個跨黨派中國小組舉辦的招待會，卻食「閉門羹」。他被英國議會議長告知，在中國解除對多名英國議員的制裁之前，英國議會將不歡迎他到訪議會大樓。
 

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5名受到中國制裁的英國下議院議員上周聯名致函下議院議長，以及2名受制裁上議院議員致函上議院議長抗議。他們指中國制裁英國議員，不但針對他們，也針對整個英國國會和所有議員、國會委員會和國會相關特權，他們不希望看到英國國會成為默認，甚至認可這種制裁的地方。有議員指，英國議員的自由遭侵犯下，卻又必須接受中國政府代表自由進出議會大樓，並利用這一場合為他所代表的政權傳聲是難以想像的。議會下院議長和上院議長其後一同決定禁止中國大使進入國會。中國3月宣布制裁5名英國議員，指他們誣蔑中國和散布謊言，有指中國此舉是回應英國制裁中國在新疆侵犯人權的官員。


中方強烈譴責　將不得不作出必要反應
中國大使館譴責上述決定「卑鄙和懦弱」，傷害兩國利益。外交部發言人趙立堅昨稱，英國議會受個別反華議員挑唆，中方強烈譴責，將不得不作出必要反應。他說：「中方對英國個別反華議員實施制裁，是針對有關人員惡意散播謊言和虛假資訊、英方單方面制裁作出的必要反應，完全正當合理。」

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/回應英議員遭中國制裁-華大使鄭澤光禁入英國會-285024
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