回收有價｜團體指回收紙價提升至每公斤1元拾荒者每月收入仍不及最低工資25%

環保署去年9月推出「全港廢紙收集及回收服務計劃」，透過外判商以不少於7毫子每公斤價格向前線拾荒者收集廢紙。新福事工協會轄下關注拾荒議題組織「拾平台」今年2月調查發現，近七成受訪拾荒者不知道該計劃，而雖然有近半拾荒者表示收入有所增加，但仍逾五成人表示收入僅增加不足200元，亦有逾四成人表示無改變。團體推算，即使回收紙價增至1元每公斤仍不及得最低工資的四分一。

「拾平台」今年2月就「全港廢紙收集及回收服務計劃」作調查以研究檢討建議，團隊於全港多區訪問拾荒者，362人完成整份問卷。結果發現，四成六拾荒者指光顧的回收舖廢紙回收定價每公斤7毫，僅一成四定於1元。在政府推出保證廢紙價格計劃，近八成表示不知道有此規定，八成三拾荒者指沒看到回收舖有張貼有關告示，反映計劃宣傳不足。

調查亦反映紙價每公斤1元是拾荒者期望價格，團隊指出，根據拾荒者平均每月拾得紙皮量，推算即使紙價定於每公斤1元，一個月仍只得1,995元收入，遠低於最低工資9,000元。