回港易｜入境名額每日6000人 周三凌晨零時全面開放預約

上月初因內地疫情而縮減至只適用於廣東省的「回港易」計劃，明日(8日)起全面恢復，即身處廣東省以外內地其他省市及澳門的香港居民，在符合指定條件後就可豁免檢疫返港。有關網上預約系統將於明日凌晨零時起，接受新申請預約。為確保港8人能按計劃逐步有序回港，當局規定每日從不同管制站入境香港的名額，分別為深圳灣口岸3,000個、港珠澳大橋香港口岸2,000個，以及香港國際機場1,000個。

經機場「回港易」的安排

選擇從機場回港的港人，在取得預約名額後須在抵港當日或之前3日內，到內地一間獲國家衞健委認可的檢測機構做新型肺炎病毒測試，並取得有效的陰性結果證明的紙本報告正本。他們在登機前，應先透過本港衞生署電子健康申報系統填妥並遞交電子健康申報表，包括申報相關外遊紀錄及是否已符合「回港易」指明條件。若預約人符合相關指明條件，會取得「回港易」綠色二維碼，否則二維碼會顯示為粉紅色，表示回港後或須強制檢疫14日。



登機時，有關港人要向登機櫃位的航空公司職員出示相關證明文件，包括核酸檢測陰性結果證明的紙本報告正本，以及上述「國務院客戶端」小程序中的屏幕截圖，證明有關檢測機構是國家衞健委所認可。抵港後，他們在出示身份證明文件、「回港易」綠色二維碼、上述提及報告及屏幕截圖後，仍要在機場的臨時樣本採集中心做檢測，然後到「回港易」專屬等候區等待結果，結果呈陰性後即可辦理入境手續。

經深圳灣或港珠澳大橋「回港易」的安排

申請「回港易」的香港居民在取得名額後，必須在入境本港當日或之前3日內，到廣東省或澳門一間獲粵港或港澳兩地政府認可的醫療機構，進行新型肺炎病毒檢測，確保過關時持有有效的核酸檢測陰性結果證明。他們亦應在到達管制站前，透過「粵康碼」或「澳康碼」把有效檢測陰性結果證明，傳送到衞生署電子健康申報系統，填妥及提交電子健康申報表。

完成入境可免檢疫但定期檢測

從陸路或機場回港的香港居民，在辦理入境手續後就可獲豁免強制檢疫，但必須在到港的第3、5、9、12、16和19日(如仍身處香港)接受強制檢測。政府發言人強調，透過「回港易」計劃回港並符合所有指明條件的香港居民，仍須接受強制檢測，並在入境後注意個人健康狀況至少14天，以及遵從「抵港人士健康檢查紀錄表」內所提及的注意事項。

「來港易」計劃詳情暫未公布

特首林鄭月娥今日亦透露，下周三(15日)會推出「來港易」計劃，容許非本港居民有條件地免檢疫入境。政制及內地事務局表示，港府將繼續與內地當局和澳門特區政府保持緊密聯繫，因應疫情的最新情況，商討進一步恢復三地跨境人員往來的安排，現時計劃的「來港易」同樣會設有配額制度，分別是深圳灣及港珠澳大橋香港口岸每日各1,000個入境名額，港府會在適當時間公布有關詳情。

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