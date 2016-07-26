回港易｜廣東省以外內地地區返港 明起不能豁免檢疫

繼港府昨晚(3日)把澳門剔出「回港易」計劃適用地區後，今日(4日)再進一步擴大暫停範圍。政府晚上宣布因應內地最新疫情發展，明日起除廣東省外，從其他內地地區返港的香港居民將不能透過「回港易」計劃，豁免返港後的強制檢疫。

抵港後要檢測5次

根據有關安排，在抵港當日或之前14日曾逗留在廣東省以外其他內地地區的人士，在抵港後將不會獲得豁免檢疫，而必須進行14日家居強制檢疫，另在檢疫期間須在抵港第3、7和12日，以及完成檢疫後的抵港第16、19日接受強制檢測。抵港者即使已完成新冠疫苗接種，亦不能把檢疫期縮短至7日。

政府發言人表示，安排將於明日凌晨零時起生效，即使在此前已通過「回港易」計劃登記返港的人士，亦不會獲豁免檢疫。當局會向已在「回港易」計劃下登記返港而受影響的市民，發送手機短訊通知最新安排。港府亦會繼續與內地及澳門當局，就三地疫情防控措施保持緊密溝通和聯繫。

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